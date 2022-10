Die Folgen der Zinspolitik

Zinsen noch höher? Nach der dritten Erhöhung der Leitzinsen binnen weniger Monate ist eines trotzdem klar: Das war es noch nicht. Es wird noch weiter nach oben gehen. Manche Experten glauben, dass die EZB 2023 den Zinssatz für die Ausleihungen an Banken auf bis zu 4% erhöhen könnte. Aktuell liegen wir in der Eurozone bei 2%. Doch in den USA könnte am 2. 11. der nächste Schritt erfolgen und die Fed ihren Leitzins von jetzt 3,25% auf bis zu 4% anheben. Dafür heißt es in einigen Analysen, dass es dort ab Mitte 2023 schon wieder zu Zinssenkungen kommen könnte.