13-Jähriger und 16-Jähriger als Straßenräuber

Am Freitag um 1.20 Uhr wurden Polizisten in Linz zur Neuen Eisenbahnbrücke beordert, da dort eine Person ausgeraubt worden sei. Im Bereich Straßerau wurde das Opfer, ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Liezen, gemeinsam mit seinem Freund, einem 21-jährigen Linzer, angetroffen und die beiden gaben an, dass zwei unbekannte männliche Personen im Bereich eines Gasthauses Geld von ihnen forderten.