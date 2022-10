Hasselhoff über „schlimmsten Tag meines Lebens“

„Der Redakteur meinte nachher oft: ,Das war die beste Szene überhaupt‘. Und ich meinte: ,Das war der schlimmste Tag meines Lebens‘“, erinnerte sich Hasselhoff im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Denn ich habe Englisch und Henry Deutsch gesprochen. Ich wusste nicht, was er sagt, und er nicht, was ich sage. Aber am Ende hat es irgendwie geklappt“, so der ehemalige „Baywatch“-Star.