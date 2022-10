Paul Newman fühlte sich wegen Mutter nicht sexy

Vater war Alkoholiker, Mutter bipolar

In denen verriet Newman, dass er beim Aufwachsen in Ohio von seinem gefühlskalten Alkoholiker-Vater Arthur ignoriert wurde. Seine Mutter Theresa alias „Tress“ war bipolar und bekam oft aus heiterem Himmel schlimme Wutanfälle, die sie an ihrem kleinen Sohn ausließ: „Sie hat mich dann ohne Grund brutal mit einer Bürste attackiert!“