„Extrem emotionaler Sieg“: Jubelstimmung bei Sturm

Nicht nur Kiteishvili, auch die anderen verletzten Spieler haben sich wieder fit gemeldet, lediglich Jon Gorenc-Stankovic fehlte wegen einer Erkrankung. Für Ilzer ergeben sich dadurch in Zeiten vieler englischer Wochen wieder mehr Möglichkeiten. An den Rhythmus, so sagt der 45-Jährige, haben sich seine Spieler aber ohnehin schon gewöhnt. „Wir haben auch schon in Salzburg und in Rom (gegen Lazio) so wie heute in der zweiten Halbzeit nachgesetzt“, freute sich Ilzer über die Fitness und Moral seines Teams.