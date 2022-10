„Ich lass’ mich nicht ins rechte Eck stellen“

Stinksauer ist ein Hilfsausdruck für die Laune, die Ferdinand Aigner, ÖVP-Bürgermeister von St. Georgen im Attergau, am Donnerstag hatte: Rechtsextreme hatten sich, wie berichtet, unter die Demonstranten gegen die Flüchtlingszelte in seinem Ort gemischt und die Protestveranstaltung als Plattform benutzt. Jetzt muss er sich verteidigen, weil die Extremisten dort aufgetaucht sind. Dass Rechtsextreme so agieren, sei nichts Neues, sagte dazu Gerhard Baumgartner vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) im Ö1-Mittagsjournal: Veranstalter seien in der Pflicht, durch bessere Kontrollen solche Auftritte im Vorhinein zu unterbinden, etwa so: „Liebe Leute, ihr könnt gern dabei sein, aber nicht mit diesem Transparent.“