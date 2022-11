In der Jubiläumsnacht zum absoluten Wunschjob

Die Lange Nacht der Bewerbung ist ein namhaftes Recruitingevent, das bereits in ganz Österreich seit 2017 erfolgreich über die Bühne geht. Bei der Jubiliäumsnacht am 28.11.2022 in der WKO Steiermark in Graz finden frisch gebackene Akademiker:innen, erfahrene Expert:innen, motivierte Lehrlinge, Quereinsteiger:innen, Schüler:innen, Studierende und Jobhungrige jeden Alters und aller Fachbereiche heraus, wen sie sich als nächsten Arbeitgeber wünschen. Anmeldungen für Bewerber:innen vom 02.11.-16.11.2022 auf langenachtderbewerbung.com