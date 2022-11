Romantisch, traditionell, musikalisch, märchenhaft, still und abenteuerlich: All das und mehr ist die Vorweihnachtszeit am Wörthersee, denn jeder Ort zelebriert Advent auf seine Art. An jedem der vier Adventwochenenden kann jeweils ein Pärchen einen Kurzurlaub im Adventzauber am Wörthersee gewinnen!