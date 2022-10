13-Jähriger wurde als Handtaschendieb überführt

Eine 67-Jährige aus Linz war am Nationalfeiertag gegen 23.40 Uhr zu Fuß in der Linzer Franckstraße Richtung Europaplatz unterwegs, um ihren Bus nach Hause zu erwischen. Kurz vor der Haltestelle kamen ihr zwei unbekannte Männer entgegen, stellten sich ihr in den Weg und fragten nach Geld. Da sie den beiden kein Geld geben wollte, drohte ihr ein Angreifer, dass er sie sonst mit einem Messer attackieren würde. Plötzlich griff einer der Täter nach der Handtasche und es entstand eine Rangelei.