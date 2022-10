Endlich Nachschub: Neue Fantasy für Erstleser

Verlag fördert heimische Autoren und ist zu 100 Prozent Made in Austria

Eine besondere Empfehlung ist der niederösterreichische Fairyland-Verlag übrigens nicht nur wegen der fantastischen Neuerscheinungen für Erstleser, sondern auch, weil Fairyland zu 100 Prozent auf Made in Austria setzt. Die Werke der heimischen Autoren und Illustratoren werden ausschließlich in Österreich in einem umweltfreundlichen Verfahren gedruckt.