Barcelona-Fans „flüchten“ bereits in der Halbzeit

„Who the f*** is Barcelona?“, musste sich Barca von den 4500 Bayern-Fans im Camp Nou auch noch Schmähgesänge gefallen lassen. Zur Halbzeit lagen die Spanier bereits 0:2 zurück. Zu viel des Guten für einige Barcelona-Fans! Nach dem Pausenpfiff machten sie sich bereits auf den Nachhauseweg - hier zu sehen im Video: