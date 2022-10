Pedalritter kämpfte sich nach Seuchenjahr zurück

„Mental fehlt noch was“



„Mental fehlt ihm noch was, um eine große Rundfahrt gewinnen zu können“, analysiert „Mübsi“. Der anschließend zusammen mit Teamkollege und Rad-Ikone Alejandro Valverde an dessen letzter Spanien-Rundfahrt teilnahm. „Der Abschied war gar nicht so emotional, da er uns ja in einer anderen Funktion im Team erhalten bleibt“, nahm es der Pedalritter gelassen. Der sich nun auf die kurze Auszeit freut, die freien Tage in der Mozartstadt verbringt.