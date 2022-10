Freiheitliche fordern sofortigen Asylstopp

Landesrätin unter Beschuss

„Keine weiteren Verträge für neue Unterkünfte, keine weitere Übernahme von Asylwerbern und keine neuen Asylheime“, so Angerer. Die Unterbringung von Asylwerbern in einem 4-Sterne-Hotel in der Innerkrems, die politisch Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) zu verantworten hat, war für die FPÖ der das Fass zum Überlaufen bringende Wassertropfen. Apropos Schaar: Sie ist nicht nur für das Flüchtlingswesen zuständig, sondern ebenso für das Thema Energie.