Ex-Abfahrer hat ersten Arbeitstag im „neuen Job“

Kreuz- und Innenbandriss im linken Knie - so die Diagnose, die der Vorarlberger Simon Fleisch nach seinem Sturz im Training zur Europacupabfahrt in Tarvis (It) am 12. Jänner 2022 erhielt. Die Folgen: OP im Innsbrucker Sanatorium Kettenbrücke, Saisonende, Karriereende - zumindest als alpiner Rennläufer. Denn ganz will der „Speed-Lehrling“ - der 22-Jährige absolviert beim Bludenzer Traditionsunternehmen Getzner Textil eine Ausbildung zum Elektrotechniker - seine Atomic-Latten nicht in den Keller stellen, weshalb er bei den Skicrossern „anheuerte“.