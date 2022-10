Wie im Sport um Didi Mateschitz getrauert wird

Das zeigte auch ein Lokalaugenschein der „Krone“: Egal, ob in der Red-Bull-Zentrale in Fuschl, der Red-Bull-Base (eine ehemalige Kaserne in Elsbethen, einer Gemeinde an der Grenze zur Stadt Salzburg) oder beim Hangar 7 – von Trauer war nur sehr wenig zu sehen. Lediglich ein paar Blumen und Kerzen, die von Passanten vor den Eingängen niedergelegt wurden, erinnerten an den Tod Mateschitz’.