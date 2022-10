ÖSV-Star Schmidhofer bei Lauser-Party

„Sie ist so eine Stimmungskanone“, resümierte Andreas Hinker, der Frontmann der steirischen Kult-Truppe der Lauser nach dem Happening. Gemeinsam mit ihren Fans feierten die Musiker - auf deren Konto gehen Hits wie „Wild im Kilt“ - zwei Tage lang die Lauser-Oktoberfestparty in ihrer Heimat Sinabelkirchen. „Das hat schon Tradition, das erwarten die Fans auch ein bisserl von uns“, so Hinker im „Krone“-Talk. Er fügt aber auch hinzu, dass das, „keine Verprflichtung ist. Sich schon gar nicht wie eine anfühlt, sondern wir lieben es. Genau so, wie das auch die Fans tun.“