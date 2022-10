Verletzung überschattet Tor-Party des FC Barcelona

„Golden Boy“ muss früh runter

Bereits in Halbzeit eins musste Jungstar Gavi, der zuletzt zum „Golden Boy“ gekürt worden war, mit Schmerzen vom Spielfeld. Offenbar hatte sich der Mittelfeldspieler an der Leiste verletzt. Bittere Nachrichten für die Katalanen vor dem Champions-League-Hit gegen den FC Bayern München am Mittwoch (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker).