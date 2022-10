Norweger saß 20 Jahre zu Unrecht in Haft

Der Fall trifft die norwegische Justiz in Mark und Bein, zumal es bereits der zweite binnen weniger Tage ist, für den sich der Staat in aller Form entschuldigen muss. Viggo Kristiansen – heute 43 Jahre alt – wurde zur Last gelegt, im Frühling 2000 mit seinem Freund Jan Helge Andersen zwei Mädchen im Alter von acht und zehn Jahren an einem Badesee im Freizeitgebiet Baneheia bei Kristiansand vergewaltig und ermordet zu haben.