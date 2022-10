Tirol: 85-Jährige nach Sechs-Meter-Absturz tot

Am Donnerstag gegen 16 Uhr wollte die 85-jährige Österreicherin in Neustift ein Seil, das ihre Urenkel an einem Baum befestigt hatten, entfernen. Beim Entbinden des Knotens dürfte sie das Gleichgewicht verloren haben und stürzte anschließend rund sechs Meter über eine steile Böschung. Die Verletzte wurde in weiterer Folge mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.