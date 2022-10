Der Kampf um den Menü-Zehner

Der Grund, warum man in Zukunft etwa für eine Suppe und ein Wiener Schnitzel zu Mittag tiefer ins Geldbörserl greifen wird müssen, ist wegen den gestiegenen Preisen für Speiseöl und Co. naheliegend. Immer höher werden in den nächsten Monaten aber speziell die Stromrechnungen in den energieintensiven Küchen ausfallen. Das dürfte zum ganz großen Problem werden.