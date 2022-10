Endometriose: Mehr als Regelschmerzen

Viele Frauen leiden an Schmerzen im Unterleibsbereich, gerade dann, wenn die Monatsblutung ansteht. Wenn die Schmerzen aber unerträglich werden, ist es wichtig, sich gynäkologisch untersuchen zu lassen - denn es könnte sich bei den Schmerzen auch um die Erkrankung Endometriose handeln. Was das ist, und ob frau mit dieser Erkrankung auf natürlichem Wege schwanger werden kann, darüber hat krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Dr. Andreas Krauter, in der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins gesprochen.