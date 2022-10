Zweieinhalb Jahre Haft für Schuss in die Hüfte

Hoffentlich schickt er der Richterin einen Blumenstrauß, verdient hätte sie es jedenfalls. Zu zweieinhalb Jahren Haft wurde am Freitag in Linz ein Kosovare (44) verurteilt. Der zwölffach vorbestrafte Drogendealer hatte vor einem Jahr – genauer am 25. September – vom vorderen Beifahrersitz eines Chrysler Vans aus einem türkischen Freund (23) am Rücksitz mit einer Pistole eine Kugel in die Hüfte gejagt. Das Opfer erlitt wie durch ein Wunder „nur“ einen Durchschuss.