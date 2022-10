Die geheime Unterwelt im Grazer Schloßberg

Spannende Geschichte beginnt im Zweiten Weltkrieg

Allein die Geschichte lässt sich hier mitreißend erzählen. Das Stollensystem geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück. 1943 schufteten unzählige, vorwiegend britische Kriegsgefangene unter Anleitung der Wehrmacht und sprengten gut 6,3 Kilometer Stollen in den Berg, die der Zivilbevölkerung - etwa 40.000 Menschen hatten Platz - als Schutz dienten. „Bei den heutigen Waffensystemen würde das so nicht mehr funktionieren“, erzählt Valentin Cee im Rahmen einer Führung. Dabei zeigt er die Räume mit den Bänken, wo die Schutzsuchenden ihre Plätze einnahmen, und die Nischen, in denen Hitler-Büsten aufgestellt waren.