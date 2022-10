Neuer Premier: Tories wollen kurzen Prozess machen

Fall ins Bodenlose: Tories in Umfrage bei 14 Prozent

Nach Truss‘ überstürztem Rücktritt drängt die Zeit für die Tories, schließlich geht es in den Umfragen weiter steil bergab. In einer am Donnerstag vom Marktforschungsinstitut PeoplePolling durchgeführten Umfrage gaben 53 Prozent der Befragten an, sie würden die oppositionelle Labour Party wählen, wenn eine Neuwahl bevorstünde. Gerade einmal 14 Prozent wollten noch die Tories wählen, die Liberaldemokraten kamen in der Umfrage auf elf Prozent.