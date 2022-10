Land und Stadt gemeinsam für Brucknerjahr 2024

„Ich bin dankbar, dass wir jetzt miteinander und in vollem Tempo unterwegs sind. Wir stimmen uns inhaltlich und auch terminlich ab, damit sich im Jubiläumsjahr nichts überschneidet. Gemeinsam können wir Großes daraus machen“, ist sich LH und Kulturreferent Thomas Stelzer sicher. Bereits im Frühjahr will man das Programm vorstellen und auch bei der Tourismusmesse in Berlin damit präsent sein. 35 Brucknerorte in Oberösterreich wurden definiert und werden alle eine Rolle spielen. Auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger freut sich über die kulturelle Kooperation, die in der Vergangenheit sicher nicht selbstverständlich war: „Bei den wichtigen Dingen ziehen wir an einem Strang - und sogar in die gleiche Richtung“, scherzte er bei der Vorstellung von Logo und Marke für das Brucknerjahr, die er für „unheimlich gelungen“ hält. Bruckners Silhouette wird im Profil und als Januskopf dargestellt, mit vielen Variationsmöglichkeiten.