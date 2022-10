Christoph Daum leidet an Krebs

Der ehemalige Austria-Wien-Trainer Christoph Daum ist an Krebs erkrankt. „Leider musste ich mich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe“, schrieb Daum am Freitag bei Instagram. Der 68-jährige, langjährige Fußballcoach befindet sich demnach in Köln „in den besten Händen“, die begonnene Behandlung schlage zudem „sehr gut“ an.