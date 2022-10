Russell Crowe düste mit dem E-Scooter durch Rom

Hollywoodstar Russell Crowe, der an dem bis Sonntag laufenden Filmfest in Rom teilnimmt, düste durch die Ewige Stadt mit einem E-Tretroller. An der Seite seiner Lebensgefährtin Britney Theriot gönnte sich der 58-Jährige eine Tour, bei der er die Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt entdeckte. Dabei war er nach Tradition eine Münze in den Trevi-Brunnen, berichteten römische Medien am Donnerstag.