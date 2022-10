Aussteller-Bilanz: „Richtig coole Jugendliche“

Die 1. Hybride Lehrlingsmesse ist geschlagen - zumindest in der Live-Version in der Olympiaworld. 4200 Besucher haben die Standbetreiber an den drei Messetagen ordentlich auf Trab gehalten. Nun ziehen sie Bilanz. „Es waren viele interessierte Leute da“, blickt Alexander Reiner, Lehrling bei Binderholz, zurück. Nicht ausgeschlossen also, dass ein paar neue Lehrlinge „hängen bleiben“.