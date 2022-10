Die Pfadfinder laden zum Action Day

Neues Pfadfinderheim in Neusiedl

Die Eröffnung eines neuen Heimes konnte vor wenigen Tagen die Seepfadfindergruppe Neusiedl am See feiern. In Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde wurde ein neuer schöner Ort mitten im Grünen geschaffen. Mit vielen Möglichkeiten für spannende, naturnahe Aktivitäten startet so die 60 Mitglieder starke Truppe in ihr neuntes Jahr.