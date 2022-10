Egli: „Schlager war meine erste große Liebe“

In der „Beatrice Egli Show“ am 26. November wird die sympathische Sängerin als Gastgeberin und Moderatorin fungieren, ihre Single „Volles Risiko“ hat voll eingeschlagen. Dass Beatrice schon als junges Mädchen lieber Musik von Brunner und Brunner oder von Sängerin Michelle hörte, war nicht alltäglich. Für sie war schon seit jeher klar: Sie will Schlagersängerin werden - und dieser Plan ist augenscheinlich voll aufgegangen. Sehen Sie das ganze Interview im Video!