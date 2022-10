Auf 2023 verschoben: Neuer Anlauf für Pferdefest

Das weiß auch Kreidl: „Wir schrieben ein ganz großes Minus.“ Jetzt werden die Kräfte gebündelt, um Anfang Dezember 2023 in gewohnter Größe auf die Bildfläche zurückzukehren. Aktuell sind Kreidl und Co. noch auf Sponsorensuche. „Nicht leicht in diesen Zeiten, aber wir werden das Geld schon auftreiben“, bleibt er optimistisch. Positiv gegenüber dem großen Pferdefest gestimmt ist auch Vizebürgermeister Bernhard Auinger: „Ich gehe davon aus, dass das Land den Event finanziell unterstützen wird. Für Salzburg hat das Amadeus Horse Indoors einen großen Stellenwert.“