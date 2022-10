Einbrecher hatte es nur auf das Auto abgesehen

„Der Täter schlug ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt zu dem Haus“, berichtet die Polizei. „Dort stahl er den Fahrzeugschlüssel, aber sonst nichts.“ Mit dem erbeuteten Auto fuhr der 22-Jährige dann in den Bezirken Völkermarkt und Klagenfurt durch die Gegend. Erst als nach einer Sichtung des Pkw in Griffen bei der Polizei eine Anzeige einging, konnte der Dieb, der auch noch zwei Mitfahrer herumchauffierte, kurz nach 22 Uhr gestoppt werden.