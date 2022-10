Klimabonus-Ärger: Hotline war nicht erreichbar

Siegfried L. (60) aus Enns kann davon ein Lied singen. Während alle in seinem Umfeld das Geld schon bekommen haben, muss der Notstandshilfebezieher immer noch darauf warten. „Ich wollte am Montag anrufen und fragen, ob es ein Problem gibt. Doch bei der Hotline (0800/800080, Anm.) war alles tot – kein Läuten, keine Ansage. Ich brauch’ das Geld aber dringend“, wendete sich der Ennser verzweifelt an die „Krone“.