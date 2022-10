Messerattacke: „Wollte, dass er sich mal fürchtet“

Der Staatsanwalt führte aus, dass die Tötung nur scheiterte, weil die Angeklagte mit dem Fleischmesser knapp die Halsschlagader verfehlte. „Die Tat stand für das Ende einer toxischen Beziehung“, so der Anklagevertreter. Die 31-Jährige sei nach einem Streit am Abend des 28. Oktober 2021 mit der Waffe in das Zimmer des 35-Jährigen gegangen und habe ihn in den Hals geschnitten, auf ihn eingestochen. „Ich wollte, dass er sich einmal so fürchtet, wie ich mich immer gefürchtet habe“, gab die Angeklagte an.