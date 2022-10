Vor dem Winter: Ernten, verstecken und einigeln

Für verletzte und in Not geratene Wildtiere hat der Klima, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb eine Wildtierfundbox in der Triester Straße 114 in 1100 Wien eingerichtet, wo die Tiere persönlich entgegengenommen werden. Sie werden dann tierärztlich untersucht beziehungsweise behandelt und in der Wildtierstation bis zu ihrer Genesung und Auswilderung betreut.