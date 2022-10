Feuerwehreinsatz wegen qualmendem Obus in Salzburg

Zu einem angeblich brennenden Obus musste die Salzburger Berufsfeuerwehr am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr ausrücken. Am Einsatzort in der Schallmooser Gabelsbergerstraße stellte sich rasch heraus, dass lediglich ein technischer Defekt für den Qualm verantwortlich war.

(Bild: Markus Tschepp)