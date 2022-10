Pädophiler nach zwei Jahren wieder verurteilt

Bedenkliche Aussage

Worte eines offensichtlich in Rekordzeit Geläuterten, hinter denen sich wohl die Angst vor einer Haftstrafe breitmacht. Denn was den Richter irritiert, ist die bei der Verhaftung getätigte Aussage des Angeklagten gegenüber einer Polizistin: „Dann gehe ich halt nach Thailand oder Kambodscha in den Urlaub. Da wird Sex mit Kindern permanent praktiziert.“ Damit konfrontiert, antwortet der Pädophile: Ein Taxifahrer habe ihm für 100 Euro Sex mit Minderjährigen angeboten. Das habe er aber abgelehnt. „Ich finde es erschreckend, was man da alles angeboten bekommt.“