Kommt jetzt die nächste Asylkrise?

Junge, alleinreisende Männer werden in Zelten untergebracht

Diese Zahlen zeichnen sich auch in den Asylquartieren ab. Das größte Flüchtlingszentrum in Traiskirchen (NÖ) ist mittlerweile heillos überfüllt und die Suche nach neuen Kapazitäten ist nicht nur aufgrund der Wohnraumknappheit schwierig geworden. Die 25 Zelte, unter anderem in Kärnten und in Oberösterreich, sollen laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor allem Obdachlosigkeit verhindern. Vor allem junge, alleinreisende Männer sollen dort untergebracht werden.