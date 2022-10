Pensionistin absichtlich mit Pkw überrollt - tot

Furchtbarer Verdacht in Niederösterreich: In Litschau (Bezirk Gmünd) laufen Ermittlungen wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Nachdem eine 87-Jährige am Freitagnachmittag von einem Auto überrollt und ums Leben gekommen war, wurde ihr Ehemann (73) festgenommen und in die Justizanstalt Krems eingeliefert, teilte die Polizei am Montag mit. Es bestehe der Verdacht des Mordes.