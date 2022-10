Alkolenker „schießt“ Autofahrerin von Straße

Der 54-jährige Autofahrer aus Neuhofen an der Krems lenkte sein Fahrzeug aus Richtung Altheim kommend in Fahrtrichtung Braunau. Zur gleichen Zeit lenkte eine 33-jährige Autofahrerin aus Ranshofen ihr Fahrzeug in die Gegenrichtung. Aus bisher unbekannter Ursache kam der 54-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte in weiterer Folge fahrerseitig mit der linken Front des Fahrzeugs der Frau.