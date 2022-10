Mindestens 20 Tote bei Busunfall in Kolumbien

Bei einem Busunglück sind am Samstag in Kolumbien mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. 14 weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt. Bilder im kolumbianischen Fernsehen zeigten, wie sich der Bus in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) auf der berühmten Schnellstraße Panamericana im Südwesten des lateinamerikanischen Landes zwischen Pasto und Cali überschlug.