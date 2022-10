Burgherrin geistert digital durch die alte Ruine

Besonders kreativ präsentiert sich das Museum vor Ort. Digital geistert Burgherrin von Ruckendorf, ebenso wie drei Burgherren im ehrwürdigen Gemäuer herum, klangvolle Choräle in der Burgkapelle versetzen die Besucher ins tiefste Mittelalter. 2023 wird eine Living-History-Gruppe als Töpfer, Schmiede, Tuchscherer und Schwertkämpfer ab April an jedem ersten Wochenende im Monat das einstige Leben in der Araburg veranschaulichen.