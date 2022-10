8667 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle

Im Vergleich zur Vorwoche waren es am selben Tag 8688 Neuinfektionen in Österreich. Derzeit werden die Spitalszahlen und das Testgeschehen am Wochenende nicht mehr eingemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 978,7 Fällen auf 100.000 Einwohner.