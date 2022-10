Pinzgauerin um 36.000 Euro betrogen

Eine 48-jährige Pinzgauerin verlor insgesamt 36.000 Euro an einen Betrüger. Sie war im Internet auf eine Werbeanzeige aufmerksam geworden, bei der hohe Rendite für Investitionen versprochen wurden. Danach nahmen die Betrüger telefonisch Kontakt zu ihr auf und gewannen so ihr Vertrauen. Insgesamt überwies die Pinzgauerin 36.000 Euro an die Betrüger. Die Ermittlungen laufen.