Freisprüche im Terror-Prozess gegen Grazer Moschee

Die Grazer Furkan-Moschee gilt seit 2012 als Drehscheibe des Terrors in Österreich - aber auch Nachbarländern. Die Anklage führt aus, wie dort für den Islamischen Staat rekrutiert, radikalisiert und in den Kampf geschickt wurde. Die Geschworenen entscheiden aber in den meisten Fällen gegen diese Vorwürfe.