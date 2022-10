Wegen Lärms in Rage: Wiener (64) griff zur Axt

Ein 64-jähriger Österreicher hat am Donnerstag in Wien-Leopoldstadt zwei Handwerker mit einer Axt bedroht, da er sich laut Polizei von Installationsarbeiten in der Nachbarwohnung gestört gefühlt hatte. Einsatzkräfte nahmen den Mann daraufhin mit Unterstützung der WEGA fest. Ein Alkoholtest ergab 2,5 Promille.