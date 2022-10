Gesundheitskassen rufen zur Grippeimpfung auf

Jährliche Impfung ratsam

Am Montag startet die Impfaktion des Landes Kärnten. Ab diesem Tag haben die Kärntner die Möglichkeit, sich in allen Gesundheitsämtern der Bezirkshauptmannschaften und Magistraten impfen zu lassen. „Eine jährliche Impfung ist mehr als ratsam. Außerdem verändern sich Grippeviren häufig, sodass Personen, die im Vorjahr eine Grippeschutzimpfung bekommen haben, an einem neu auftretenden Stamm erkranken können“, sagt Gesundheitsreferentin Beate Prettner.