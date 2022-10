Polizistin half Tätern bei Vergewaltigung und Raub

Nach einer Massenvergewaltigung von acht Frauen in Südafrika ist eine ehemalige Polizeibeamtin verhaftet worden. Ende Juli hatten schwerbewaffnete Täter in der Ortschaft Krugersdorp nahe der Wirtschaftsmetropole Johannesburg eine Filmcrew überfallen, die in einer stillgelegten Bergbaumine ein Musikvideo drehte. Dabei hatten die Angreifer Models im Alter von 19 bis 35 Jahren vergewaltigt und Geldbörsen, Handys und Schmuck gestohlen.