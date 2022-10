„Keiner braucht Österreich als Friedensvermittler“

Denn Österreich sei in diesem Krieg „eindeutig auf der Seite des Opfers“. Auch Russland sehe unsere Regierungsvertreter nicht als neutral an, denn immerhin werden die Sanktionen auch von Österreich mitgetragen. Ein Mediator müsse allerdings „über den Parteien stehen und von beiden Seiten akzeptiert werden“, so Mangott.