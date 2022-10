Ramos-Frau enthüllt: „Wir treiben es jeden Tag“

Das Leben eines Fußballers kann ziemlich zeitintensiv sein. Dass da die Familie und vor allem die eigene Ehefrau nicht zu kurz kommt, stellt eine große Herausforderung dar. Die Spielerfrau von Sergio Ramos kann sich zumindest bei Aktivitäten im Schlafzimmer nicht beschweren. Pilar Rubio gesteht in der spanischen Talkshow „La Resistencia“: „Wir treiben es jeden Tag, außer wenn ich in Madrid bin, natürlich.“ Im Juli letzten Jahres wechselte die Real-Ikone Sergio Ramos in die französische Hauptstadt zu PSG. Rubio pendelt seitdem zwischen Madrid und Paris.